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Facebook ужесточил вход для посторонних

Facebook ужесточил вход для посторонних

Facebook анонсировала новую функцию входа, которая, по словам компании, “нацелена на то, чтобы предоставить пользователям еще больший контроль над их информацией”. Эта функция называется “Уведомления о входе в систему” и отправляет пользователям уведомление при входе в стороннее приложение с помощью Facebook.

Facebook сообщает, что уведомления о входе в систему будут активироваться всякий раз, когда пользователь входит в стороннее приложение через систему входа Facebook и предоставляет доступ к своей информации. Пользователи также будут уведомлены, когда они повторно используют Facebook Login для входа в систему третьей стороной после истечения срока доступа приложения к их информации.

По материалам bigmir.net
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