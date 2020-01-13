Facebook ужесточил вход для посторонних

Facebook анонсировала новую функцию входа, которая, по словам компании, “нацелена на то, чтобы предоставить пользователям еще больший контроль над их информацией”. Эта функция называется “Уведомления о входе в систему” и отправляет пользователям уведомление при входе в стороннее приложение с помощью Facebook.

Facebook сообщает, что уведомления о входе в систему будут активироваться всякий раз, когда пользователь входит в стороннее приложение через систему входа Facebook и предоставляет доступ к своей информации. Пользователи также будут уведомлены, когда они повторно используют Facebook Login для входа в систему третьей стороной после истечения срока доступа приложения к их информации.