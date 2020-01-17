Теперь в Польше: Volkswagen снова оштрафовали за введение в заблуждение потребителей

Компания Volkswagen Group Polska, дочерняя структура немецкого автоконцерна Volkswagen, должна уплатить в Польше штраф на общую сумму 120,6 млн злотых (28,5 млн евро) за введение в заблуждение потребителей об уровне выбросов проданных автомобилей.

Об этом сообщило польское Управление конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK), передает DW.

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Штраф касается периода с 2008-го по 2016 год и автомобилей марок Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с двигателем EA 189 EU 5. Программное обеспечение на этих автомобилях позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам, хотя на самом деле вредные выбросы были выше, сообщили в UOKiK.

Штраф наложен также с учетом позиции Volkswagen, согласно которой дилеры получили указание не обращать внимание на жалобы потребителей относительно уровня выбросов. Volkswagen также должен сообщить каждому потребителю, который приобрел автомобиль с двигателем EA 189 EU 5, об этом решении. Концерн имеет право обжаловать решение по штрафу в суде.