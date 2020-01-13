ДТЭК посчитал, сколько средств вложил в надежность столичных электросетей за 2019 год

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В 2019 году ДТЭК Киевские электросети отремонтировал 10 километров воздушных линий, починил 688 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. На ремонтную кампанию было выделено почти 110 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.
«В 2019 году мы капитально отремонтировали почти 110 километров воздушных линий электропередачи и выполнили 4979 ремонтов. Особое внимание уделили электрическим сетям, которые непосредственно питают дома киевлян. Благодаря этому столичные многоэтажки получили 114 совершенно новых и надежных линий 0,4 кВ общей протяженностью более 17 км», – отметил Марис Куницкис, генеральный директор ДТЭК Киевские электросети.
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Также столичные энергетики капитально отремонтировали 6 подстанций 110/35/10кВ и 35/10 кВ. Это почти 10% от их общего количества. Были обновлены ПС «Протасовская», ПС «Кабельная», ПС «Святошино», ПС «Левобережная», ПС «Русановская» и ПС «Теличка». Таким образом, повысилась надежность электроснабжения в Соломенском, Оболонском, Святошинском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.
Ремонтные работы провели на 636 трансформаторных подстанциях и 52 распределительных пунктах, а это соответственно на 18% и 23% подобных объектов столицы.
Кроме ремонтов, в 2019 году ДТЭК Киевские электросети инвестировал деньги в новое оборудование и электрические сети. Крупнейшими такими проектами стали строительство новых кабельных линий «Новокиевская-Московская» и «Позняки-Славутич», реконструкция подстанций «Позняки», «Вулкан» и «Бортничи», бесплатная установка клиентам 20 тысяч «умных» счетчиков. В эти и другие проекты ДТЭК Киевские электросети в прошлом году инвестировал 368 миллионов гривен.
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