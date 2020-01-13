Украина после 2022 года не будет производить фету, пармезан и рокфор

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После вступления в силу с 1 января новой редакции закона об охране географических указаний с 2025 года украинские производители не смогут давать своим продуктам названия шампанское и коньяк, а после 2022 года – называть сыры пармезаном, рокфором и фетой.
Об этом на пресс-конференции во Львове рассказал эксперт проекта ЕС “Поддержка развития системы географических указаний в Украине” Иван Гайванович, сообщает издание “Ежедневный Львов”.
“Согласно новой редакции закона в отношении географических указаний такие продукты как коньяк, шампанское, а также защищенные географическими указаниями сыры рокфор, пармезан и фета имеют право именоваться только там, откуда они происходят: из провинций Коньяк, Шампань и др. В других местностях такой плагиат будет караться крупными штрафами. При этом под санкции попадут как производители, так и продавцы”, – отметил Гайванович.
По его словам, для перехода на новые названия определен переходный период. Для отдельных спиртных напитков – коньяка, шампанского – он продлится до 2025 года, для трех сыров – рокфор, пармезан и фета – до конца 2022-го.
После истечения этих сроков украинские производители не смогут давать своим продуктам такие названия. Нельзя будет также их имитировать: например, вместо шампанского указывать, что вино “создано методом шампанизации” или что сыр “со вкусом пармезана”.
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