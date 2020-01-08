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В Минцифры объяснили, зачем Украине е-резидентство

В Минцифры объяснили, зачем Украине е-резидентство

Министерство цифровой трансформации Украины провело подробный анализ условий для ведения бизнеса в других странах мира, чтобы понять, для кого Украина может стать привлекательным бизнес-маршрутом в онлайне.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“С осени прошлого года Минцифры начало активно двигаться в направлении создания комфортных условий для бизнеса. Смелая цель выходит за пределы границ Украины, поэтому отдельная команда работает над уникальным для нашей страны проектом – е-резидентство”, – говорится в сообщении.

Е-резидент – особый статус иностранного гражданина в Украине, что открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений, а также предоставляет ему возможность дистанционно учреждать и вести бизнес в Украине.

Целевой аудиторией украинского е-резидентства стали пять стран – основных поставщиков IT-услуг на аутсорсе:

  • Индия;
  • Бангладеш;
  • Пакистан;
  • Китай;
  • Филиппины.

Что Украина может предложить е-резидентам:

  • привлекательные налоги и избежание двойного налогообложения;
  • отсутствие бюрократических проволочек;

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  • простую и удобную платформу для бизнеса с доступом ко всем необходимым услугам и возможностью совершения сделок онлайн с применением безопасного ключа электронной подписи, сертифицированного в Украине;
  • персональную консультационную поддержку;
  • англоязычный сервис поддержки.

Какие преимущества получит Украина:

  • наполнение государственного бюджета за счет налогообложения е-резидентов и оплаты услуги по предоставлению статуса е-резидентства;
  • возможность улучшить национальный имидж на международном рынке IT.

Как отмечается, министерство уже создало концепцию проекта и ожидает принятия Правительством постановления «О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства».

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По материалам Finance.UA
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