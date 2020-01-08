В Минцифры объяснили, зачем Украине е-резидентство

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Министерство цифровой трансформации Украины провело подробный анализ условий для ведения бизнеса в других странах мира, чтобы понять, для кого Украина может стать привлекательным бизнес-маршрутом в онлайне.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
“С осени прошлого года Минцифры начало активно двигаться в направлении создания комфортных условий для бизнеса. Смелая цель выходит за пределы границ Украины, поэтому отдельная команда работает над уникальным для нашей страны проектом – е-резидентство”, – говорится в сообщении.
Е-резидент – особый статус иностранного гражданина в Украине, что открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых соглашений, а также предоставляет ему возможность дистанционно учреждать и вести бизнес в Украине.
Целевой аудиторией украинского е-резидентства стали пять стран – основных поставщиков IT-услуг на аутсорсе:
Что Украина может предложить е-резидентам:
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Какие преимущества получит Украина:
Как отмечается, министерство уже создало концепцию проекта и ожидает принятия Правительством постановления «О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства».
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