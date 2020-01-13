На какие выплаты имеют право родственники после смерти пенсионера

После смерти пенсионера его родственники имеют право на получение последней выплаты, которая поможет оплатить похороны.

Где получить помощь – в территориальном органе Пенсионного фонда.

Сумма последней выплаты – пенсия за 2 месяца.

Когда получить выплату – можно будет получить в любое время – через несколько месяцев или даже лет после захоронения.

Документы, которые необходимо предоставить в ПФУ

соответствующее заявление;

справка о смерти пенсионера или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.

С документами нужно обратиться в территориальный орган ПФУ , где находился на учете пенсионер.

Справка Finance.ua:

С 19 ноября 2019 года в Украине начал работать механизм автоматического взаимодействия между реестрами Минюста и Пенсионного фонда в рамках национальной системы “Трембита”.