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На какие выплаты имеют право родственники после смерти пенсионера

На какие выплаты имеют право родственники после смерти пенсионера

После смерти пенсионера его родственники имеют право на получение последней выплаты, которая поможет оплатить похороны.

Где получить помощь – в территориальном органе Пенсионного фонда.

Сумма последней выплаты – пенсия за 2 месяца.

Когда получить выплату – можно будет получить в любое время – через несколько месяцев или даже лет после захоронения.

Документы, которые необходимо предоставить в ПФУ

  • соответствующее заявление;
  • справка о смерти пенсионера или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Как накопить себе на пенсию

  • С документами нужно обратиться в территориальный орган ПФУ, где находился на учете пенсионер.

Справка Finance.ua:

  • С 19 ноября 2019 года в Украине начал работать механизм автоматического взаимодействия между реестрами Минюста и Пенсионного фонда в рамках национальной системы “Трембита”.
  • Это поможет своевременно информировать о смерти получателей пенсий и оказывать семьям умерших социальную помощь на погребение.
По материалам Finance.UA
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