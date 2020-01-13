На какие выплаты имеют право родственники после смерти пенсионера

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После смерти пенсионера его родственники имеют право на получение последней выплаты, которая поможет оплатить похороны.
Где получить помощь – в территориальном органе Пенсионного фонда.
Сумма последней выплаты – пенсия за 2 месяца.
Когда получить выплату – можно будет получить в любое время – через несколько месяцев или даже лет после захоронения.
Документы, которые необходимо предоставить в ПФУ
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