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Компания Google изменит стандарты конфиденциальности

Компания Google изменит стандарты конфиденциальности

Компания Google объявила о внедрении новых стандартов конфиденциальности. Они будут ограничивать использование стороннего цифрового инструмента, известного как cookie-файлы.

Файлы cookie отслеживают активность пользователей в Интернете и позволяют цифровым издателям ориентироваться на рекламу. В связи с этим, технологические компании столкнулись с необходимостью усилить защиту конфиденциальности на фоне растущих нарушений данных. Новая политика, известная как “песочница конфиденциальности”, будет означать, что сторонние продавцы рекламы должны будут пройти через Google, чтобы получить информацию о пользователях Интернета. Но аналитики говорят, что этот шаг дает Google больше контроля над рынком цифровой рекламы, где он уже является крупным игроком.

Alphabet – родительская компания Google – получает большую часть своего дохода от продаж рекламы. Чтобы сделать рекламу более персональной, веб-браузеры собирают небольшие фрагменты информации, которые позволяют им создавать профиль увлечений пользователей и онлайн-привычек.

Файлы cookie – это цифровой инструмент, который отслеживает активность пользователя в Интернете. Небольшая часть данных хранится в веб-браузерах, таких как Google Chrome и Apple Safari, в то время как пользователи выходят в интернет. Они записывают информацию, например, какие веб-сайты были посещены, элементы, которые были добавлены в цифровую корзину, или информацию, которая была заполнена в цифровых формах, такие как имена и пароли. Компании используют файлы cookie, чтобы узнать о действиях людей в Интернете. Веб-издатели используют их, чтобы определить, какую рекламу следует ориентировать на конкретного человека.

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