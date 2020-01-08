Компания Samsung анонсировала смартфон для бизнесменов

Смартфон Galaxy XCover Pro, который был незаметно представлен на прошлой неделе в Финляндии, вместе с Galaxy A51 и Galaxy A71, теперь получает надлежащее представление от Samsung.

Samsung Galaxy XCover Pro – это надежный смартфон, ориентированный на бизнес-профессионалов и работников на местах. Он поставляется с Samsung KNOX для защиты важной бизнес-информации. Galaxy XCover Pro также поддерживает Samsung POS, что позволяет использовать телефон в точках продажи мобильных телефонов. Кроме того, он поставляется с функциями, которые позволяют отслеживать инвентарь и сканировать штрих-коды.

Galaxy XCover Pro имеет две программируемые кнопки, которые можно настраивать для выполнения различных действий одним нажатием. Например, открыть приложение и включить фонарик. Телефон имеет IP68-сертификацию на устойчивость к воде и пыли и может выдерживать падение с высоты до 1,5 м. Он также может выдерживать экстремальные погодные условия, что подтверждается сертификатом MIL-STD-810G. Galaxy XCover Pro построен на 6,3-дюймовом дисплее FHD + Infinity, который можно использовать в перчатках и даже во влажном состоянии.

Внутри XCover Pro установлен Exynos 9611 SoC в паре с 4 ГБ ОЗУ. Он загружает Android 10 и имеет 64 ГБ дискового пространства на борту, которое можно увеличить до 512 ГБ с помощью карты microSD. Galaxy XCover Pro оснащен двойной камерой на задней панели – модулями 25MP f / 1.7 и 8MP f / 2.2. Для селфи и видеозвонков в передней части отверстия для перфорации в левом верхнем углу есть камера 13MP f / 2.0.

Samsung Galaxy XCover Pro оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и содержит чип NFC. Он поставляется со съемным аккумулятором емкостью 4050 мАч, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт.

Смартфон Galaxy XCover Pro поступит в продажу с 31 января по цене € 500. Финляндия станет одной из первых стран, которая его получит.