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Рейтинг пунктуальности авиакомпаний за декабрь 2019 года (инфографика)

Рейтинг пунктуальности авиакомпаний за декабрь 2019 года (инфографика)

Отечественные авиакомпании в декабре 2019 года выполнили без опозданий 85,2% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 78%.

Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности, который обнародован на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

“85,2% рейсов украинских и 78% иностранных авиакомпаний выполнено вовремя”, – говорится в сообщении.

Среди украинских авиаперевозчиков самыми пунктуальными были авиакомпании:

  • “Мотор-Сич” (91,5% рейсов выполнено вовремя);

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  • “Международные авиалинии Украины” (88,8%);
  • “Роза ветров” (87,3%);
  • “Буковина” (80,8%).

Среди иностранных две авиакомпании выполнили 100% рейсов вовремя: Air Arabia и Air Malta.

Согласно данным Мининфраструктуры, в декабре отечественные авиакомпании из аэропортов Украины осуществили 3 448 рейсов, иностранные – 2 666.

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По материалам Finance.UA
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