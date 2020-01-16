Рейтинг пунктуальности авиакомпаний за декабрь 2019 года (инфографика)

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Отечественные авиакомпании в декабре 2019 года выполнили без опозданий 85,2% рейсов из украинских аэропортов, иностранные – 78%.
Об этом свидетельствует рейтинг пунктуальности, который обнародован на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
“85,2% рейсов украинских и 78% иностранных авиакомпаний выполнено вовремя”, – говорится в сообщении.
Среди украинских авиаперевозчиков самыми пунктуальными были авиакомпании:
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Среди иностранных две авиакомпании выполнили 100% рейсов вовремя: Air Arabia и Air Malta.
Согласно данным Мининфраструктуры, в декабре отечественные авиакомпании из аэропортов Украины осуществили 3 448 рейсов, иностранные – 2 666.
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