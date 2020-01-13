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Как получить международное водительское удостоверение и в каких странах оно действует (инфографика)

Как получить международное водительское удостоверение и в каких странах оно действует (инфографика)

Международное удостоверение водителя может понадобиться украинскому водителю за рубежом.

Об этом говорится на странице МВД в FACEBOOK.

Для получения международного водительского удостоверения обращайтесь в удобный территориальный сервисный центр МВД.

Необходимые документы:

  • оригинал удостоверения водителя для предъявления администратору на месте и его копия;
  • паспорт гражданина Украины;

Карты для водителей

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • фотография размером 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге.

Справка Finance.ua:

  • 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения “Дия”. Каждый желающий клиент ПриватБанка мог подать заявку, чтобы первым получить доступ со смартфонов к цифровому удостоверению водителя и свидетельству о регистрации транспортного средства.
По материалам Finance.UA
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