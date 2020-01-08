Раде предлагают отменить закон о ликвидации налоговой милиции

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене законопроекта №1208-2 “О Бюро финансовых расследований”, которым предлагается ликвидация налоговой милиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
В частности, проект постановления №1208-2/П1 “Об отклонении проекта закона Украины о Бюро финансовых расследований” был зарегистрирован в Раде 14 января.
По состоянию на сейчас законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении.
Законопроектом предусматривается создание Бюро финансовых расследований как центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов. БФР состоит из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как юридические лица публичного права.
Напомним, в начале октября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №1208-2 “О Бюро финансовых расследований”, которым предлагается ликвидация налоговой милиции. Его поддержали 270 нардепов.
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