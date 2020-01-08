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Украинцы разработали приложение, которое заменяет лицо в GIF-анимации

Украинцы разработали приложение, которое заменяет лицо в GIF-анимации

Разработчики отмечают, что с приложением Doublicat можно заменить лицо в любой гифке, то есть в анимированном изображении.

Чтобы воспользоваться приложением Doublicat, нужно загрузить свое cелфи и выбрать анимацию. Пользователи могут создавать коллекции персонализированных мемов, публиковать deepfake-сториз и даже раскручивать свои блоги и соцсети благодаря вирусному контенту.

«Мы используем гифки в нашей ежедневной коммуникации — они позволяют нам выражать эмоции и креативность. Именно эта идея лежит в основе Doublicat. Мы верим, что за персонализацией контента будущее и наша технология — важная его часть», — рассказал представитель разработчика Иван Алцибеев.

В отличие от других приложений для замены лиц в GIF, технология украинского стартапа основана исключительно на искусственном интеллекте. В его основе лежит современный метод машинного обучения — GAN (Generative Adversary Nets), благодаря которому гифки выглядят настолько реалистичными.

«В большинстве подобных приложений используется подход, который мы оставили позади более года назад. Я имею в виду 3D-маски, реконструкцию лица и текстурный блендинг. Это решение может работать только с предварительно собранным и обработанным контентом. И может быть нестабильным при мимике и поворотах», — отметил Олесь Петрив, соучредитель RefaceAI.

«Функционал deepfake более персонализированный и интерактивный, чем маски Snapchat и Instagram. Мы хотим воплотить то, что раньше казалось невозможным — позволить каждому стать героем любимой видеоигры или персонажем из сериала Netflix», — подчеркнул соучредитель компании Роман Могильный.

Представители компании отмечают, что, безусловно, надо поддерживать такие инициативы, как «выявление deepfake» вместе с Facebook, Google, Microsoft, Twitter и другими. В RefaceAI уже работают над созданием собственного функционала для выявления deepfake.

По материалам НВ
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