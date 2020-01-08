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Гончарук обещает уничтожить "схематозы" и "договорняки" в Госгеокадастре

Гончарук обещает уничтожить "схематозы" и "договорняки" в Госгеокадастре

В Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра происходит глобальное обновление: от руководства до подходов к работе.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Тelegram-канале.

“В Госгеокадастре — глобальное обновление. Искоренить “схематозы” и “договорняки” из сферы земельных отношений — один из приоритетов правительства. Ранее все региональные руководители органа были отстранены, а уже завтра – результаты прозрачных конкурсов на должности”, – написал Гончарук.

По его словам, новым руководителям впервые будут поставлены четкие KPI.

В общем, отметил премьер-министр, в Госгеокадастре уже проведен полный аудит. Открыты все решения службы.

Кроме того, добавил глава правительства, только за 2019 год служба проинвентаризировала 1 млн га государственных с/х земель и внесла их в Государственный земельный кадастр. Начата “оцифровка” территории Украины, открыт доступ к координатам земельных участков, создан новый функционал, который обеспечивает упрощенный доступ к сведениям Государственного земельного кадастра.

По материалам УКРИНФОРМ
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