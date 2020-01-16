Безвизовые поездки в ЕС с 2021 года: 5 фактов о новой системе авторизации

Миссия Украины в Европейском Союзе опубликовала разъяснения по безвизовым поездкам в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).

Разъяснения были опубликованы на странице Миссии в FACEBOOK.

“2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых путешествий в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии)”, – говорится в сообщении Миссии.

Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

Как это будет работать:

с 2021 года перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки;

выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения;

за каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, моложе 18 и старше 70 лет – бесплатно);

авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Как отмечается, Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении на поездку. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо будет иметь право подать апелляцию на решение системы.

Для чего необходима авторизация:

это позволит Европейскому Союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасностную угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС;

новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС замечаний относительно их поездки.

“Поэтому в случае наличия предварительного разрешения через ETIAS и соблюдения других стандартных требований безвизового режима с ЕС, вы сможете и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС”, – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 года.