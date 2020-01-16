Безвизовые поездки в ЕС с 2021 года: 5 фактов о новой системе авторизации

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Миссия Украины в Европейском Союзе опубликовала разъяснения по безвизовым поездкам в ЕС с 2021 года, когда начнет действовать Европейская информационная система авторизации путешествий (ETIAS).
Разъяснения были опубликованы на странице Миссии в FACEBOOK.
“2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых путешествий в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии)”, – говорится в сообщении Миссии.
Инициатива по созданию Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.
Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.
Как это будет работать:
Как отмечается, Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении на поездку. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо будет иметь право подать апелляцию на решение системы.
Для чего необходима авторизация:
“Поэтому в случае наличия предварительного разрешения через ETIAS и соблюдения других стандартных требований безвизового режима с ЕС, вы сможете и дальше спокойно наслаждаться преимуществами безвизовых поездок в ЕС”, – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону с 2021 года.
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