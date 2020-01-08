Межбанк: рынок преподнес несколько сюрпризов

Валютный рынок понедельника преподнес несколько сюрпризов по формированию курса в течение дня.

Во-первых – на рынок вышли те клиенты, кто отложил свои операции по покупке валюты в рабочую субботу из-за нежелания работать на ТОМе. Это не особо добавило объемов скупки валюты в абсолютных цифрах, но психологически сыграло против гривны.

Во-вторых – достаточно агрессивно себя повел НБУ. Практически с самого начала сессии регулятор неоднократно выходил на рынок и покупал доллар. В самом начале по 23,90 гривен, затем – в пределах коридора 23,91-23,93 гривны. Использовал менее публичный формат работы через Matching.

Продавцов также хватало. Причем как местных (в основном – металлургов и аграриев), так и нерезидентов (продавали валюту под завтрашний аукцион Минфина по ОВГЗ).

Но выкуп Нацбанком валюты привел с созданию ее искусственного дефицита и спровоцировал рост котировок. Это с радостью подхватили спекулянты, которые дополнили сложившуюся по вине регулятора игру “на повышение”.

А наличный рынок, хотя и не особо встревожился происходящим на межбанке, но на всякий случай чуть расширил спред (до 20-25 копеек на долларе) и приподнял курс продажи к уровням 24,15-24,20 гривен, а в некоторых местах и чуть повыше.

Ход торгов:

Стартовав в первые минуты с 23,88/23,92 гривен уже к 10:10 доллар вышел на уровень 23,90/23,93 гривны, а Нацбанк выставил котировки покупки доллара через Matching по 23,90. Это быстро скорректировало поведение крупных участников торгов и в 11 часов курс подрос до 23,91/23,93. К 12:00 доллар еще оставался на отметке 23,915/23,93 гривен, а НБУ продолжал периодически выкупать предложение валюты на межбанке. Это дало свои результаты и созданный искусственно дефицит валюты начал давить на рынок. На обед дилеры ушли при уровнях 23,94/23,96 гривны за доллар, а после обеда и завершения основной активной части сессии – спекулянты начали раскачивать котировки американской валюты на единичных сделках. В 15:00 курс подрос до 23,945/23,965 гривен, к 16:00 доллар подрос до 23,95/23,975 гривен, а завершилась сессия скачком котировок до уровня 24,05/24,10.

Главные события 13 января на межбанке:

1) Искусственный рост котировок доллара за счет действий НБУ – с утренних 23,88/23,92 гривен до 24,05/24,10 к концу сессии;

2) Нацбанк не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно скупал доллар через Matching в пределах коридора 23,90-23,93 гривны. По нашим оценкам всего купил от $75 млн до $110 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 23,9208 гривен, а официальный на 14 января составил 23,9275 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,94 / 23,96

евро – 26,63 / 26,66

российский рубль – 0,3914 / 0,3922

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1133 / 1,1134

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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