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Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)

Как колебалась стоимость жилья в Киеве за последние 5 лет (инфографика)

Эксперты портала ЛУН проанализировали рынок недвижимости в Киеве с 2015 до 2019 года, обработав информацию 1365 жилых комплексов.

По данным экспертов, в 2015 году средняя цена за квадратный метр в столице составляла 20 260 грн, а уже в октябре 2019 года его стоимость достигла 23 123 грн.

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В Киевской области в начале 2015 за квадратный метр нового жилья приходилось заплатить в среднем 10 500 грн, а в конце 2019 — 13 000 грн.

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Широкая яркая линия на графике — усредненное значение, которое исключает наибольшие и наименьшие цены (медианная цена). Каждая тонкая линия на графике — один жилой комплекс. ЖК, у которых есть проблемы с документами, обозначены красными линиями. Непроблемные — зелеными.

Справка Finance.ua:

  • За 2019 год по Украине было введено в эксплуатацию 775 многоквартирных жилых домов общей площадью более 11 млн кв. м.
  • С 1 января 2020 года обновлены государственные строительные нормы проектирования высотных зданий.
По материалам Finance.UA
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