В Украине снова выставили на продажу "дочку" российского "Внешэкономбанка"

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Пакет акций ПАО “Проминвестбанк” (“дочка” российского “Внешэкономбанка”) в размере 99,7726% акций выставлен на аукцион, который пройдет на украинской бирже ценных бумаг ПФТС 11 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте биржи.
“11 февраля 2020 года в АО “Фондовая биржа ПФТС” состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлено 5 080 310 373 шт. акций ПАО “Проминвестбанк” (99,7726% уставного капитала)”, – говорится в сообщении.
Начальная стоимость пакета – 266 049 433,00 грн. Начало аукциона – в 11:00.
Напомним, ранее Апелляционный суд Киева наложил арест на акции ПАО “Проминвестбанк”, АО “Сбербанк” и АО “ВТБ Банк”.
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