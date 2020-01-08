НБУ выкупил с рынка 118 миллионов долларов

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В течение 8-11 января 2020 года Нацбанк выкупил на межбанковском рынке 118 миллионов долларов.
Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованной на сайте НБУ.
Отмечается, что Нацбанк купил 148 миллионов избыточного предложения валюты на рынке, но продал из резервов 30 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных колебаний курса валют.
В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанковском рынке 198 миллионов долларов, а продал 30 миллионов долларов, пополнив золотовалютные резервы на 168 миллионов долларов.
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