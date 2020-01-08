Финансовый безвиз: эксперт объяснил, зачем Украине нужен рынок капитала

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В Украине появятся новые возможности для инвестиций. Они станут доступны после принятия законопроекта № 2284, который называют “финансовым безвизом”.
Он был принят в первом чтении незадолго до Нового года, сейчас готовятся изменения ко второму чтению. Ожидается, что после вступления в силу этот закон позволит запустить в Украине полноценный рынок капитала, который будет одним из маяков в рамках новой кредитной программы Международного валютного фонда.
На сегодняшний день рынок капитала в Украине практически отсутствует. Однако без такого рынка экономика развиваться не может, уверен экономический эксперт, президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.
“В Украине есть две противоположные проблемы. С одной стороны, есть люди, у которых имеются деньги, но они не знают, куда их вложить. Не понимают, не имеют финансовой грамотности, чтобы разобраться, куда можно, а куда нельзя вкладывать. С другой стороны, есть украинская экономика, которая остро нуждается в инвестициях, в капитале. Вроде бы, проблемы встречные, экономика и граждане могли бы друг другу помочь, но по целому ряду причин эти две проблемы продолжают существовать параллельно, не позволяя ни гражданам жить лучше, ни экономике развиваться. Решать эти проблемы одновременно – это и есть задача рынка капитала. То есть рынок капитала выступает в роли посредника, который помогает гражданам превратить их сбережения в капитал и вложить этот капитал в экономику. Экономика, пользуясь этим капиталом, сможет расти и через определенное время вернуть гражданам вложенные деньги с процентами, и таким образом, они станут богаче. То есть выиграть должны все”, – объясняет Козак.
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