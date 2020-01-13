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Кому придется уплатить транспортный налог

Кому придется уплатить транспортный налог

Минэкономики готовит список автомобилей, за которые следует уплатить 25 тысяч грн налога.

Какие автомобили попадут под уплату налога – легковые авто, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. Среднерыночная стоимость составляет более 375 минимальных зарплат. На 1 января 2020 года это 1,7 млн грн.

Кто определяет стоимость авто – среднерыночную стоимость определяет Министерство экономического развития и торговли (берутся в учет марка, модель, год выпуска машины, объем цилиндров двигателя, тип горючего).

Сбор придется платить независимо от того, в каком состоянии автомобиль.

Платежки придут от Фискальной службы до 1 июля 2020 года.

Кто заплатит – владельцы авто, которые значатся в Перечне легковых автомобилей, подлежащих налогообложению.

Если в Перечне транспортное средство не значится, то такой автомобиль не является объектом налогообложения.

Заплатить следует в течение 60 дней.

Что произойдет в случае неуплаты налога – если платежка пришла, а автовладелец не заплатил в течение 60 дней, сумма налога будет расти.

Штрафы за неуплату:

  • если уплатить в первые 90 дней – добавляется 10%;
  • после 90 дней – 20%;
  • автомобиль также могут конфисковать и продать, а из вырученной суммы взыскать налог, остальное вернут владельцу автомобиля.
По материалам Finance.UA
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