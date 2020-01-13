Кому придется уплатить транспортный налог

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Минэкономики готовит список автомобилей, за которые следует уплатить 25 тысяч грн налога.
Какие автомобили попадут под уплату налога – легковые авто, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. Среднерыночная стоимость составляет более 375 минимальных зарплат. На 1 января 2020 года это 1,7 млн грн.
Кто определяет стоимость авто – среднерыночную стоимость определяет Министерство экономического развития и торговли (берутся в учет марка, модель, год выпуска машины, объем цилиндров двигателя, тип горючего).
Сбор придется платить независимо от того, в каком состоянии автомобиль.
Платежки придут от Фискальной службы до 1 июля 2020 года.
Кто заплатит – владельцы авто, которые значатся в Перечне легковых автомобилей, подлежащих налогообложению.
Если в Перечне транспортное средство не значится, то такой автомобиль не является объектом налогообложения.
Заплатить следует в течение 60 дней.
Что произойдет в случае неуплаты налога – если платежка пришла, а автовладелец не заплатил в течение 60 дней, сумма налога будет расти.
Штрафы за неуплату:
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