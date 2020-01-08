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Витренко: Контрактов и переговоров о покупке газа у России нет

Витренко: Контрактов и переговоров о покупке газа у России нет

Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко сообщил, что никаких контрактов и переговоров по покупке газа у “Газпрома” напрямую нет.

“Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет”, – отметил он.

Ответил Витренко и на вопрос относительно того, мог ли бы “Нафтогаз” покупать газ у россиян. При этом представитель энергетической компании сказал: “Мог бы”, – далее пояснив, что никаких предпосылок для этого нет.

“Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас есть сейчас законодательные возможности для прямых поставок из “Газпрома” и раньше были”, – заявил Витренко.

По его словам, то, что Украина не покупает газ у России, не связано с “героическим решением украинских политиков”. Причина этого – прекращение поставок со стороны РФ.

“И наша задача как “Нафтогаза” и моей команды было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали”, – сказал исполнительный директор “Нафтогаза”.

По материалам Економічна Правда
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