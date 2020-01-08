Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - Нацбанк

По итогам 2019 года Украина заняла 51 место в рейтинге стран мира с самым высоким уровнем инфляции. В 2015 году Украина была в этом рейтинге второй.

Об этом сообщают в экспертной платформе Национального банка Украины в FACEBOOK.

“Украина сначала выпала из топ-20 стран с самой большой инфляцией, а теперь ее не нет и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-й ступени”, – отмечают в НБУ.

Лидером по росту цен в течение 4 лет остается Венесуэла. В феврале 2019 года годовая инфляция в этой стране составляла 344 тысячи процентов.

В Зимбабве инфляция достигает 176%, хотя в начале года она составляла 57%.

Среди соседей Украины высокие темпы инфляции имеют:

Турция – 15 место в мире – 11,8%;

Молдова – 28 место – 7,1%;

Грузия – 29 место – 7%;

Беларусь – 44 место – 5%.

Справка Finance.ua:

По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – этот показатель является шестилетним минимумом.