Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - Нацбанк

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По итогам 2019 года Украина заняла 51 место в рейтинге стран мира с самым высоким уровнем инфляции. В 2015 году Украина была в этом рейтинге второй.
Об этом сообщают в экспертной платформе Национального банка Украины в FACEBOOK.
“Украина сначала выпала из топ-20 стран с самой большой инфляцией, а теперь ее не нет и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-й ступени”, – отмечают в НБУ.
Лидером по росту цен в течение 4 лет остается Венесуэла. В феврале 2019 года годовая инфляция в этой стране составляла 344 тысячи процентов.
В Зимбабве инфляция достигает 176%, хотя в начале года она составляла 57%.
Среди соседей Украины высокие темпы инфляции имеют:
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