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Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - Нацбанк

Украина вышла из топ-50 стран с самой высокой инфляцией - Нацбанк

По итогам 2019 года Украина заняла 51 место в рейтинге стран мира с самым высоким уровнем инфляции. В 2015 году Украина была в этом рейтинге второй.

Об этом сообщают в экспертной платформе Национального банка Украины в FACEBOOK.

“Украина сначала выпала из топ-20 стран с самой большой инфляцией, а теперь ее не нет и в списке 50 стран, где больше всего увеличиваются потребительские цены. С показателем 4,1% по итогам 2019 года наша страна находится на 51-й ступени”, – отмечают в НБУ.

Лидером по росту цен в течение 4 лет остается Венесуэла. В феврале 2019 года годовая инфляция в этой стране составляла 344 тысячи процентов.

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В Зимбабве инфляция достигает 176%, хотя в начале года она составляла 57%.

Среди соседей Украины высокие темпы инфляции имеют:

  • Турция – 15 место в мире – 11,8%;
  • Молдова – 28 место – 7,1%;
  • Грузия – 29 место – 7%;
  • Беларусь – 44 место – 5%.

Справка Finance.ua:

  • По итогам 2019 года уровень инфляции в Украине сократился до 4,1% – этот показатель является шестилетним минимумом.
  • В Национальном банке Украины сообщили, что продолжат работать над поддержанием уровня инфляции на уровне 5% ± 1%.
По материалам Finance.UA
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