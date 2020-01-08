Минфин выплатил 5,7 млрд грн госдолга с начала 2020 года - инвестбанкир

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Министерство финансов Украины выплатило 5,7 миллиарда гривен долга по облигациям внутреннего государственного займа с начала 2020 года.
Об этом сообщил аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив.
«Во вторник на ОВГЗ аукционе предложат до 5,5 млрд грн. С начала года Минфин погасил их на 5,7 млрд грн. В результате иностранцы сократили портфель на 0,9 млрд грн», – сообщил Демкив.
Отметим, что с начала 2020 года в Украине не состоялось ни одного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Спрос на них среди иностранных инвесторов в 2019 году вызвал существенное укрепление курса гривны. По данным Нацбанка, на 11 января иностранные инвесторы владеют ОВГЗ на общую сумму 116,87 миллиарда гривен.
Последний раз Минфин продал облигации на сумму в 200 миллионов долларов. Соответствующий аукцион состоялся 24 декабря. Также в Минфине планировали увеличить объемы заимствований на рынке на 10 миллиардов гривен до конца 2019 года.
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