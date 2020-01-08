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Украина - третья в мире по объемам экспорта агропродукции в ЕС (таблица)

Украина - третья в мире по объемам экспорта агропродукции в ЕС (таблица)

Украина за период с ноября 2018 года по октябрь 2019 года заняла третье место в мире среди поставщиков агропродукции в ЕС с показателем 7,3 млрд евро.

Об этом сообщила Еврокомиссия в ежемесячном мониторинговом отчете о состоянии торговли Евросоюза агропромышленной продукцией, сообщает Евроинтеграционный портал.

“Украина вошла в топ-3 экспортеров сельскохозяйственных продуктов в ЕС. С ноября 2018 года по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро”, – говорится в сообщении.

Первое место по объемам экспорта сельхозпродукции в Евросоюз за указанный период заняли США с показателем в 112,276 млрд евро, второе – Бразилия (11,743 млрд евро).

Отмечается, что объем сельскохозяйственного экспорта из Украины в ЕС ежегодно растет. По сравнению с предыдущим периодом (ноябрь 2017 – октябрь 2018) он увеличился на 41%, или на 2,1 млрд евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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