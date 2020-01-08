За превышение скорости в Украине оштрафовали водителей на сумму более 90 млн гривен

За превышение скорости в Украине в течение 11 месяцев 2019 года были оштрафованы водители на сумму более 90 млн гривен.

Об этом в комментарии УНН сообщили в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины.

С 1 января по 30 ноября 2019 года в Украине за превышение скоростного режима, зафиксированного с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM, вынесено 351 907 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 километров в час) КоАП и ч. 3 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 километров в час) КоАП.

Так, за период с 1 января по 30 ноября 2019 на территории Украины наложено штрафов на общую сумму в 97 583 492 грн, из которых оплачено 86 790 568 грн. Так, наибольшая сумма штрафов за превышение скорости наложена во Львовской области – 9 684 645 грн, из которых оплачены 8 918 125 грн, в Житомирской области – 8 314 732 грн, из которых оплачены 7 312 538 грн, в Винницкой области – 7 829 435 грн, из которых оплачены 6 979 512 грн и в Киевской области – 7 103 790 грн, из которых оплачены 6 186 882 грн.

Тем временем в Киеве наложено штрафов на сумму 6 295 704 грн, из которых оплачены 5 120 804 грн.

Наименьшая сумма штрафов наложена в Сумской области – 421 005 грн, из которых оплачены 398 987 грн, в Луганской области – 470 730 грн, из которых оплачены 393 530 грн и в Кировоградской области – 923 865 грн, из которых оплачены 828 865 грн.

Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.