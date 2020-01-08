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Geely планирует купить британский Aston Martin

Geely планирует купить британский Aston Martin

Среди потенциальных инвесторов в британской компании рассматривают китайский автомобильный холдинг Geely.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники внутри компании.

Британский производитель спорткаров Aston Martin ведет активные переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых называют независимый китайский автомобильный холдинг Geely.

Продажа части акций может помочь улучшить перспективы Aston Martin после того, как в компании сообщили об убытках в третьем квартале минувшего года, а также информации о том, что прибыль в 2019 году оказалась почти вдвое меньше, чем годом ранее. Причиной сложившейся ситуации британцы называют снижение спроса на продукцию бренда на основных европейских рынках. Кроме того, за минувший год стоимость акций британского производителя снизилась более чем в 4 раза – с $25 до $5,9.

Тем не менее, в компании возлагают большие надежды на новый спортивный кроссовер DBX, который должен привлечь к марке новых покупателей и стать бестселлером бренда. На сегодняшний день Aston Martin уже получил порядка 1800 заказов на новинку. По словам руководителя компании Энди Палмера, спрос на новинку может достигнуть 4-5 тысяч авто в год.

В свою очередь, компания Geely продолжает расширять сферу своего влияния. Напомним, что в активе китайского холдинга уже есть такие бренды, как Volvo, Polestar, Lync & Co, Lotus и London EV Company. Кроме того, Geely является крупнейшим (9,69%) акционером немецкого концерна Daimler AG, а недавно финализировала сделку по созданию совместного предприятия c Mercedes-Benz по выпуску электромобилей Smart.

По материалам Обозреватель
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