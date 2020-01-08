Минимальный должностной оклад в 2020 году ниже минималки

Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Об этом говорится в Статье 6 Закона Украины “Об оплате труда”.

В связи с этим, в 2020 году размер минимального должностного оклада равняется установленному на 1 января прожиточному минимуму, а именно – 2 102 грн.

При этом размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 года составляет 4 723 грн, что на 2 621 меньше минимального должностного оклада.

Справка Finance.ua:

Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается убрать привязку размера минимальной заработной платы к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Работникам патронатных служб в госорганах и работникам госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию, изменили условия оплаты труда.

Впервые за много лет уровень минималки украинцев превысил аналогичные показатели России и Беларуси.

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