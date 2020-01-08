Ford запустил сервисную программу для автомобилей из США

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Подержанные автомобили Ford американской сборки будут обслуживаться в официальных сервисных центрах марки.
Компания «Виннер Импортс Украина» анонсировала специальную сервисную программу для владельцев подержанных автомобилей Ford, собранных в США – Motorcraft Service USA.
Обращаясь в официальные сервисы дилерской сети Ford, владельцы таких автомобилей смогут воспользоваться следующими преимуществами:
«Все импортированные автомобили требуют качественного сервисного обслуживания. Обойтись только гаражным ремонтом владельцам таких автомобилей не удастся, ведь современные автомобили марки Ford технологично оснащены, и любое постороннее вмешательство в системы может привести к дальнейшим проблемам с использованием авто. Поэтому наша сервисная программа для владельцев американских авто является прекрасным решением получить официальный сервис с гарантиями на работы и запчасти», – сказал бренд-директор Ford в Украине Алексей Чайка.
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