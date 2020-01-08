Ford запустил сервисную программу для автомобилей из США

Подержанные автомобили Ford американской сборки будут обслуживаться в официальных сервисных центрах марки.

Компания «Виннер Импортс Украина» анонсировала специальную сервисную программу для владельцев подержанных автомобилей Ford, собранных в США – Motorcraft Service USA.

Обращаясь в официальные сервисы дилерской сети Ford, владельцы таких автомобилей смогут воспользоваться следующими преимуществами:

абсолютное соответствие стандартам Ford;

использование оригинальных запчастей;

гарантия на все виды услуг и использование запчасти;

заводские нормо-часы на замену или ремонт всех узлов и агрегатов, а также нормирование всех робот по ТО;

использование специального диагностического оборудования и программного обеспечения;

квалифицированный персонал, подготовленный для выполнения ремонта любой сложности.

«Все импортированные автомобили требуют качественного сервисного обслуживания. Обойтись только гаражным ремонтом владельцам таких автомобилей не удастся, ведь современные автомобили марки Ford технологично оснащены, и любое постороннее вмешательство в системы может привести к дальнейшим проблемам с использованием авто. Поэтому наша сервисная программа для владельцев американских авто является прекрасным решением получить официальный сервис с гарантиями на работы и запчасти», – сказал бренд-директор Ford в Украине Алексей Чайка.