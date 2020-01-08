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Будут судить преступную группу, которая “продала” украинцам автомобилей на 10 млн грн

Будут судить преступную группу, которая “продала” украинцам автомобилей на 10 млн грн

В суд направили дело в отношении преступной группы, которая обманула украинцев на 10 млн грн. Они брали предоплату за продажу автомобилей, после чего прекращали коммуникацию с покупателями.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

“Направлено в суд дело относительно преступной группы, которая обманула украинцев на 10 миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам досудебного расследования собрана доказательная база о причастности к делу пяти человек, во главе с 33-летней киевлянкой.

“Всем им было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Подозреваемым теперь грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества”, — отметили в пресс-службе.

Указано, что возмещение потерпевшим убытков уже продолжается.

В апреле 2019 года киберполиция сообщала о разоблачении преступной группы, в которую входило 10 человек, в возрасте от 32 до 52 лет.

“Свою деятельность они имитировали как представительства реальных, действующих юридических лиц. Для удобства арендовали офисы в городах Киеве и Запорожье, к работе в которых было привлечено более 150 наемных работников. Группа занималась мошенническими схемами, связанными с продажей автомобилей. Основными их клиентами были украинцы, которые пытались сэкономить при покупке автомобиля. Так, в своих рекламных объявлениях мошенники значительно занижали стоимость транспортного средства и предлагали „выгодные“ скидки каждому из клиентов… Получив заказ на покупку автомобиля, они использовали методы психологического воздействия, чтобы побудить клиента сделать предоплату. Обычно эта сумма составляла треть от стоимости всего транспортного средства. Получив средства, мошенники блокировали клиента и делали невозможными все его попытки связаться с продавцом”, — указано в сообщении киберполиции.

По материалам УНН
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