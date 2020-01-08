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Мировые цены на продукты питания растут третий месяц подряд

Мировые цены на продукты питания растут третий месяц подряд

Продовольственные цены достигли самого высокого уровня за последние пять лет на фоне повышенного спроса на пальмовое масло и сахарный тростник для производства биотоплива.

Об этом сообщило Региональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO) для Европы и Центральной Азии.

“Третий месяц подряд растут мировые цены на продовольствие – повышение цен на подсолнечное масло привело к тому, что Индекс продовольственных цен FAO достиг наивысшего уровня за последние пять лет”, – говорится в сообщении.

Индекс продовольственных цен в среднем за декабрь составил 181,7 пункта, что на 2,5 процента больше, чем в ноябре, и является самым высоким уровнем с декабря 2014 года.

Всего в 2019 году индекс, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на наиболее распространены в торговле продовольственные товары, в среднем составил 171,5 пункта, что примерно на 1,8 процента выше, чем в 2018 году, но все еще на 25 процентов ниже своего пика в 2011 году.

Индекс цен FAO на растительные масла с ноября вырос на 9,4 процента, увеличиваясь шестой месяц подряд. Последнее повышение снова было вызвано высокими ценами на пальмовое масло, что обусловлено устойчивым спросом, особенно со стороны сектора производства биодизеля, а также опасениями по поводу сокращения поставок. Несмотря на декабрьский рост, который также коснулся соевого, подсолнечного и рапсового масел, субиндекс растительных масел в течение 2019 года достиг своего самого низкого среднегодового значения с 2007 года.

Индекс цен на сахар вырос на 4,8 процента по сравнению с ноябрем. Частично это было обусловлено ростом цен на сырую нефть, что побудило бразильские сахарные заводы поставлять больше сахарного тростника для производства этанола, что привело к снижению доступности сахара на мировом рынке.

Индекс цен на молочную продукцию в течение месяца увеличился на 3,3 процента, что обусловлено ценами на сыр, которые выросли почти на 8 процентов на фоне сокращения экспортных поставок из Европейского Союза и Океании.

Индекс цен на зерновые вырос на 1,4 процента, главным образом из-за роста цен на пшеницу на фоне повышенного спроса на импорт со стороны Китая и логистических проблем во Франции, вызванных продолжающимися протестами в стране. Однако котировки цен на кукурузу и рис оставались в целом стабильными.

Индекс цен на мясо в декабре составил в среднем 191,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением.

Субиндекс завершил год на 18 процентов выше, чем в декабре 2018 года, что было обусловлено котировками свинины, которые поддерживались устойчивым импортным спросом со стороны Азии и внутренним предпраздничным спросом в Евросоюзе и Бразилии.

По материалам УКРИНФОРМ
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