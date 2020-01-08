Мировые цены на продукты питания растут третий месяц подряд

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Продовольственные цены достигли самого высокого уровня за последние пять лет на фоне повышенного спроса на пальмовое масло и сахарный тростник для производства биотоплива.
Об этом сообщило Региональное отделение Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO) для Европы и Центральной Азии.
“Третий месяц подряд растут мировые цены на продовольствие – повышение цен на подсолнечное масло привело к тому, что Индекс продовольственных цен FAO достиг наивысшего уровня за последние пять лет”, – говорится в сообщении.
Индекс продовольственных цен в среднем за декабрь составил 181,7 пункта, что на 2,5 процента больше, чем в ноябре, и является самым высоким уровнем с декабря 2014 года.
Всего в 2019 году индекс, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на наиболее распространены в торговле продовольственные товары, в среднем составил 171,5 пункта, что примерно на 1,8 процента выше, чем в 2018 году, но все еще на 25 процентов ниже своего пика в 2011 году.
Индекс цен FAO на растительные масла с ноября вырос на 9,4 процента, увеличиваясь шестой месяц подряд. Последнее повышение снова было вызвано высокими ценами на пальмовое масло, что обусловлено устойчивым спросом, особенно со стороны сектора производства биодизеля, а также опасениями по поводу сокращения поставок. Несмотря на декабрьский рост, который также коснулся соевого, подсолнечного и рапсового масел, субиндекс растительных масел в течение 2019 года достиг своего самого низкого среднегодового значения с 2007 года.
Индекс цен на сахар вырос на 4,8 процента по сравнению с ноябрем. Частично это было обусловлено ростом цен на сырую нефть, что побудило бразильские сахарные заводы поставлять больше сахарного тростника для производства этанола, что привело к снижению доступности сахара на мировом рынке.
Индекс цен на молочную продукцию в течение месяца увеличился на 3,3 процента, что обусловлено ценами на сыр, которые выросли почти на 8 процентов на фоне сокращения экспортных поставок из Европейского Союза и Океании.
Индекс цен на зерновые вырос на 1,4 процента, главным образом из-за роста цен на пшеницу на фоне повышенного спроса на импорт со стороны Китая и логистических проблем во Франции, вызванных продолжающимися протестами в стране. Однако котировки цен на кукурузу и рис оставались в целом стабильными.
Индекс цен на мясо в декабре составил в среднем 191,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением.
Субиндекс завершил год на 18 процентов выше, чем в декабре 2018 года, что было обусловлено котировками свинины, которые поддерживались устойчивым импортным спросом со стороны Азии и внутренним предпраздничным спросом в Евросоюзе и Бразилии.
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