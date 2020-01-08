Samsung анонсировала ноутбук с раздвижным дисплеем

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На технологических выставках всегда много различных презентаций, однако не все продукты демонстрируют широкой публике. Компания Samsung на закрытом мероприятии в рамках CES 2020 показала свой ноутбук с дисплеем, который можно растягивать в стороны.
На презентацию южнокорейского вендора журналистов не пригласили. Более того, немногочисленным посетителям мероприятия было запрещено проводить съемку, сообщает Gizmochina.
Единственное, что удалось выяснить инсайдерам – компания продемонстрировала 13,3-дюймовый ноутбук, дисплей которого можно увеличить в полтора раза после открытия крышки. В сети также появилось патентное изображение гаджета, демонстрирующее схему его конструкции.
Несмотря на закрытый показ, компания не спешит демонстрировать оригинальный форм-фактор ноутбука журналистам. Посетители мероприятия отметили, что это действительно очень нестандартный гаджет.
Дата анонса и характеристики концептуального устройства не сообщаются.
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