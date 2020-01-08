В 2019 году средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 12%

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Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в декабре 2019 года составила 27 558 грн./кв.м. Относительно ноября средняя стоимость увеличилась на 1,2%, при погрешности ±1,8%.
За год средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 12,7%. С января 2019 года – на 12,1%.
Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Голосеевском – на 0,4% и Печерском – на 0,9% районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Деснянском, до 4,5% в Подольском.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно ноября составило:
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 4 703 грн./кв.м., а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 18 031 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,5.
Медианная цена квадратного метра квартир увеличилась на 0,4% и составила 24 012 грн.
В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – 43%. Доля новостроек бизнес-класса – 28%, эконом-класса – 22%, премиум-класса – 7% от общего количества.
В декабре наибольшее количество жилых комплексов предлагалось в таких районах Киева: в Голосеевском – 17%, Шевченковском – 15%, Печерском – 14%, Дарницком – 12%, Соломенском – 11%. Наименьшее количество новостроек: в Святошинском – 8%, в Днепровском, Деснянском и Подольском – по 6%, и Оболонском – 5%.
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