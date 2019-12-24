Ликвидность украинских банков в прошлом году была на наивысшем уровне - МВФ

В 2019 году ни один банк не обанкротился, а ликвидность банков была на наивысшем уровне.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

“Прибыль банковской системы (11 месяцев): 59 млрд грн (против 19,9 млрд в 2018-м), ни один банк не обанкротился. Капитал и ликвидность банков на наивысшем уровне. Теперь нужно кредитовать – надеюсь, что хорошие заемщики готовы к этому”, – заявил Рашкован.

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По его словам, гривна закончила 2019 год на уровне 23,6862. Укрепление курса за год составило 14,45%, что является лучшей динамикой в ​​мире, которая показала относительное укрепление Украины по отношению к другим странам.

“Бюджетный дефицит: менее 2% ВВП – в рамках утвержденных бюджетом – наконец, начинаем жить по средствам. Теперь, надеюсь, зачатки среднесрочного бюджетирования начнут приносить свои плоды. Госдолг снизился на конец года до уровня 45% ВВП при 41% долга номинированного в грн, увеличении среднего срока долга с 9 месяцев до около 2 лет и значительном снижении стоимости заимствований во всех валютах. И не говорите, что все это не важно. В 2014-2016 годах все кричали о падении экономики, девальвации, высокой инфляции, банкротстве банков, слабости государственных финансов и большом и дорогом валютном госдолге страны”, – отметил Рашкован.

По его словам, еще недавно мы были немного лучше Венесуэлы, на уровне Аргентины, и гораздо хуже Турции.

“Посмотрите, к чему в этих странах привела непоследовательная монетарная и фискальная политика, и сравните с ситуацией в Украине, где работа НБУ и Минфина, и большинства правительства заслуживает как минимум уважения. Если мы хотя бы 5-6 лет (а лучше 10) будем усердно работать в одном и том же направлении, то все у нас получится. А если еще за эти 5-6 лет построим такие необходимые Украине институты управления страной и систему правосудия, то все в будущем будет получаться еще лучше и быстрее”, – подчеркнул Рашкован.