Украинцам разрешат покупать валюту онлайн во всех финансовых учреждениях

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Нацбанк разрешит обмен валют онлайн во всех финансовых учреждениях в середине 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора в FACEBOOK.
Что это значит. Нацбанк разрешит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года, после имплементации закона о сплите.
Напомним, 7 января 2019 года Национальный банк разрешил физическим лицам покупать валюту онлайн.
Что это изменило. В Нацбанке отмечают, что отмена ограничения не повлекла давления на валютный рынок. Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга. Объемы покупки и продажи валюты онлайн физическими лицами в прошлом году были почти равными – по 1 млрд долл. США.
“Это послабление значительно упростило жизнь украинцам, избавив от необходимости идти в банковскую кассу или уличный обменник для покупки валюты”, – отмечают в ведомстве.
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