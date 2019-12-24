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Условия получения бесплатной помощи в больницах “вторички”

Условия получения бесплатной помощи в больницах “вторички”

Для получения с 1 апреля 2020 года бесплатной медицинской помощи в медучреждениях вторичного уровня пациенты должны заключить декларацию с врачом “первички” и получить электронное направление от него или узкопрофильного специалиста на лечение.

Об этом в комментарии журналистам сказала руководитель Департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко.

“Для пациентов существуют правила, каким образом они могут получить эту помощь. Первое – это заключение декларации с семейным врачом или терапевтом, или педиатром. Декларация для нас (НСЗУ. — Ред.) – это вход в систему, мы тогда идентифицируем пациента и видим, с каким врачом он заключил декларацию, туда мы и платим деньги. Следующий этап — если пациент захочет получить медпомощь за счет государства, то есть бесплатную, обращаться на следующий уровень помощи он должен по электронному направлению. Электронное направление может дать семейный врач, педиатр или терапевт, или тот специалист, который направляет на госпитализацию или плановое лечение. Это два условия для пациента для получения бесплатной помощи”, – сказала Бойко.

По ее словам, полный перечень медицинских услуг в больницах, которые бесплатно будут предоставляться пациентам, будет обнародован на сайте НСЗУ в конце февраля.

“Будет определенный перечень медицинских услуг, которые пациент может получить бесплатно. С этим перечнем можно будет ознакомиться на сайте НСЗУ. Получить его можно будет в клиниках, которые имеют с НСЗУ контракт. Об этом будет свидетельствовать отметка на входе в клинику”, – добавила представитель НСЗУ.

Она напомнила, что реформа вторичного звена стартует с 1 апреля 2020 года. Предполагается, что медучреждения вторичного уровня, специализированной и высокоспециализированной медпомощи, которые заключили контракт с Национальной службой здоровья, будут получать средства от НСЗУ за каждый пролеченный случай. По словам Бойко, будет 27 различных видов контрактов в соответствии с предоставлением медицинских услуг конкретным медучреждением.

Отдельно она подчеркнула, что НСЗУ будет платить больницам повышенный тариф за оказание помощи по четырем приоритетным направлениям.

“Это инфаркты, инсульты, помощь при родах и неонатальная помощь. Эти приоритеты были выбраны потому, что в структуре смертности населения именно в этих направлениях самая большая смертность. Поэтому за эти 4 услуги будет приоритетный тариф. Те клиники, которые оказывают услуги по лечению инсульта , инфаркта, родильные дома и больницы, оказывающие неонатальную помощь, будут получать повышенный тариф за оказание этих услуг”, – сказала Бойко.

По материалам УКРИНФОРМ
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