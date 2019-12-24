Geely и Mercedes-Benz организуют совместный выпуск электрокаров

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайский концерн Zhejiang Geely Holding Group Co создаст совместное предприятие с немецким Mercedes-Benz, которое будет выпускать электромобили под брендом Smart на мощностях завода в Нинбо. Экологичные «Смарты» китайской сборки предназначены для рынков КНР и Германии.
Каждая из сторон инвестирует в совместное предприятие по 2,7 миллиарда юаней (почти 389 миллионов долларов), а выпуск электрических моделей Smart начнется в 2022 году. О «Смартах» нового поколения известно, что их разработкой займутся дизайнеры Mercedes-Benz, а контролировать процесс будет совет директоров из шести человек – по трое от каждой из компаний.
До 2022 года Mercedes-Benz продолжит выпускать EQ ForTwo и EQ ForFour на европейских заводах во Франции и Словении. После 2022 года на мощностях французского предприятия в городе Амбах организуют производство электромобилей линейки EQ.
В 2019 году концерн Daimler продал половину акций Smart компании Geely, которая владеет марками Geely Auto, Lotus, Lynk&Co, Proton и Volvo.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят повысить штрафы пешеходамВчера, 12:49 - 1612 29
Индексацию зарплаты хотят отменитьВчера, 15:01 - 8854 12
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаПозавчера, 20:47 - 2036 12
Угроз падения гривны нет — НацбанкПозавчера, 21:00 - 3061 6
Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривенВчера, 17:15 - 501 3
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуВчера, 16:04 - 10885 3
Индексацию зарплаты хотят отменитьВчера, 15:01 - 8854 12
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаВчера, 17:03 - 6471 3
Оценку объекта недвижимости можно получить бесплатноВчера, 11:06 - 3084 3
Межбанк: давление на гривну усиливаетсяВчера, 11:20 - 2967
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 798 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7432 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3165 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3046 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2387 1