"Нафтогаз" планирует заключить транзитные договоры с европейскими компаниями

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Нафтогаз” рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме “Газпрома”.
Об этом заявил директор НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко.
Витренко отметил, что задача оператора – начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг.
“Реально мы ожидаем, что дополнительные мощности будут забронированы как “Газпромом”, так и другими пользователями системы. Здесь это наша задача на будущее: сделать так, чтобы не только “Газпром” пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности”, – заявил Витренко.
По его словам, транзитные услуги украинской газотранспортной системы будут предложены европейским компаниям.
“Нафтогаз” тоже рассмотрит предоставление таких услуг по организации транзита не только “Газпрому”, но и другим компаниям. Поэтому мы надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы”, – заявил Витренко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде хотят повысить штрафы пешеходамВчера, 12:49 - 1725 29
Нардепы предлагают установить новый налог для игорного бизнесаПозавчера, 20:47 - 2097 13
Индексацию зарплаты хотят отменитьВчера, 15:01 - 10548 12
Угроз падения гривны нет — НацбанкПозавчера, 21:00 - 3171 6
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуВчера, 16:04 - 17838 5
Повышенные тарифы на распределение газа вступили в силуВчера, 16:04 - 17838 5
Индексацию зарплаты хотят отменитьВчера, 15:01 - 10548 12
Сколько придется заплатить за неправильно оформленного работникаВчера, 17:03 - 9144 3
Оценку объекта недвижимости можно получить бесплатноВчера, 11:06 - 3219 4
Межбанк: давление на гривну усиливаетсяВчера, 11:20 - 3016
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 836 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 7481 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3176 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3066 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2395 1