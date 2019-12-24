"Нафтогаз" планирует заключить транзитные договоры с европейскими компаниями

“Нафтогаз” рассмотрит возможность заключения договоров о предоставлении услуг украинской ГТС с другими компаниями, кроме “Газпрома”.

Об этом заявил директор НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко.

Витренко отметил, что задача оператора – начать по европейским правилам делать нормальный маркетинг своих услуг.

“Реально мы ожидаем, что дополнительные мощности будут забронированы как “Газпромом”, так и другими пользователями системы. Здесь это наша задача на будущее: сделать так, чтобы не только “Газпром” пользовался украинской ГТС. Сейчас для этого есть все возможности”, – заявил Витренко.

По его словам, транзитные услуги украинской газотранспортной системы будут предложены европейским компаниям.

“Нафтогаз” тоже рассмотрит предоставление таких услуг по организации транзита не только “Газпрому”, но и другим компаниям. Поэтому мы надеемся, что будут обеспечены значительные дополнительные объемы, которые дополнительно нагрузят украинскую ГТС, обеспечат дополнительные доходы”, – заявил Витренко.