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Практически все украинские предприятия по добыче угля ушли в минус

Практически все украинские предприятия по добыче угля ушли в минус

За 2019 год добыча угля в Украине на предприятиях всех форм собственности (ВФС) составила более 31,21 млн тонн, что на 1,88 млн тонн меньше планового задания. В том числе государственными предприятиями добыто 3,57 млн тонн угля, план недовыполнен на 871,66 тыс. тонн.

Такие данные по состоянию на 1 января текущего года предоставило Минэкоэнерго, сообщается на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

По данным министерства, все перечисленные в отчете предприятия и регионы недовыполнили план по добыче угля в прошлом году.

Данные по всем угольным регионам Украины в 2019 году (добыто/недовыполнен план, минус):

  • Донецкая обл. – 11 256 781 т (ВФС), при этом на госпредприятиях добыто 1 807 215 т/-653 785 т;
  • Луганская обл. – 328 775 т / -193 235 т;
  • Угольное объединение Днепропетровской обл. ЧАОДТЭК Павлоградуголь” – 18 196 651 т/-1 550 249 т;
  • ГП “Львовуголь” во Львовской обл. – 1 359 588 т/-4 412 т;
  • ПАО “Шахта “Надежда” (Львовско-Волынский бассейн) – 101 150 т/-15 850 т;
  • “Волыньуголь” – 69 758 т/-120 242 т.
По материалам УБР
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