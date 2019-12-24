Практически все украинские предприятия по добыче угля ушли в минус

За 2019 год добыча угля в Украине на предприятиях всех форм собственности (ВФС) составила более 31,21 млн тонн, что на 1,88 млн тонн меньше планового задания. В том числе государственными предприятиями добыто 3,57 млн тонн угля, план недовыполнен на 871,66 тыс. тонн.

Такие данные по состоянию на 1 января текущего года предоставило Минэкоэнерго, сообщается на сайте Профсоюза работников угольной промышленности.

По данным министерства, все перечисленные в отчете предприятия и регионы недовыполнили план по добыче угля в прошлом году.

Данные по всем угольным регионам Украины в 2019 году (добыто/недовыполнен план, минус):