Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году.

Об этом свидетельствует ежегодный прогноз ВБ.

Аналитики отмечают, что рост среди стран с развитой экономикой будет ниже. В целом он составит до 1,4% в связи с “сохраняющейся слабостью в обрабатывающей промышленности”. При этом в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик рост увеличится до 4,1%.

По прогнозам банка, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и повышенной неопределенности.

Рост экономики в еврозоне в 2020 году замедлится до 1% на фоне низкой активности в промышленности.

В Китае в 2020 году ожидают “дальнейшее умеренное замедление” роста экономики до 5,9%.