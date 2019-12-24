Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового авто

С 1 января 2020 года, в связи с установлением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, изменились соответствующие ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Кто должен платить сбор: плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах МВД.

Как облагается налогом: объектом налогообложения является стоимость автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, справке органов таможенной службы, акте экспертной оценки стоимости автомобиля или в других документах, подтверждающих эту стоимость.

Ставки сбора во время Первой госрегистрации легкового авто:

3% — если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

4% — если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

5% — если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума.

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При определении стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:

не превышает или равна 346 830 грн – оплачивается 3%;

более 346 830 грн, но не превышает или равна 609 580 грн. – 4%;

более 609 580 грн – 5%.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 2 102 грн.

По итогам 2019 года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины заняла Renault, 14 603 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера.

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