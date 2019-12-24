Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового авто

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С 1 января 2020 года, в связи с установлением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, изменились соответствующие ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легковых автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
Кто должен платить сбор: плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах МВД.
Как облагается налогом: объектом налогообложения является стоимость автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, справке органов таможенной службы, акте экспертной оценки стоимости автомобиля или в других документах, подтверждающих эту стоимость.
Ставки сбора во время Первой госрегистрации легкового авто:
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При определении стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:
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