0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового авто

Изменена ставка сборов за первую госрегистрацию легкового авто

С 1 января 2020 года, в связи с установлением прожиточного минимума для трудоспособных лиц, изменились соответствующие ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Кто должен платить сбор: плательщиками сбора на обязательное государственное пенсионное страхование являются предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах МВД.

Как облагается налогом: объектом налогообложения является стоимость автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, справке органов таможенной службы, акте экспертной оценки стоимости автомобиля или в других документах, подтверждающих эту стоимость.

Ставки сбора во время Первой госрегистрации легкового авто:

  • 3% — если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • 4% — если объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
  • 5% — если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума.

Читайте также: Дешевеют на глазах: какие автомобили обесцениваются быстрее всего

При определении стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации следует применять такие расчеты, в зависимости от стоимости легкового автомобиля:

  • не превышает или равна 346 830 грн – оплачивается 3%;
  • более 346 830 грн, но не превышает или равна 609 580 грн. – 4%;
  • более 609 580 грн – 5%.

Справка Finance.ua:

  • С 1 января 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц установлен на уровне 2 102 грн.
  • По итогам 2019 года первое место в рейтинге марок на рынке новых легковых авто Украины заняла Renault, 14 603 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Выбрать кредитную карту для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.