В ОАЭ начнут выдавать туристические визы сроком на 5 лет

Правительство ОАЭ анонсировал запуск программы по выдаче долгосрочных многократных туристических виз для туристов из разных стран.

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая, в понедельник, 6 января 2020 года объявил о том, что многократные туристические визы в ОАЭ теперь будут выдаваться сроком на пять лет.

“Сегодня мы меняем систему выдачи туристических виз в стране, с тем, чтобы срок действия многократной туристической визы составлял пять лет для граждан всех национальностей. Мы принимаем около 21 миллиона туристов ежегодно, и хотим поддерживать статус туристического направления международного уровня”, – написал в своем “Твиттере” правитель Дубая.