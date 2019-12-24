В ОАЭ начнут выдавать туристические визы сроком на 5 лет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство ОАЭ анонсировал запуск программы по выдаче долгосрочных многократных туристических виз для туристов из разных стран.
Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая, в понедельник, 6 января 2020 года объявил о том, что многократные туристические визы в ОАЭ теперь будут выдаваться сроком на пять лет.
“Сегодня мы меняем систему выдачи туристических виз в стране, с тем, чтобы срок действия многократной туристической визы составлял пять лет для граждан всех национальностей. Мы принимаем около 21 миллиона туристов ежегодно, и хотим поддерживать статус туристического направления международного уровня”, – написал в своем “Твиттере” правитель Дубая.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВРВчера, 09:06 - 8041 49
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 4853 19
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетикиВчера, 01:06 - 2369 10
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - РожковаВчера, 10:00 - 1761 10
В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозкиВчера, 14:43 - 680 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и женеВчера, 08:48 - 15430
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВРВчера, 09:06 - 8041 49
Госслужащим изменили условия оплаты трудаВчера, 16:36 - 6463
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 4853 19
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)Вчера, 09:32 - 4636 1
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 417 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6987 11
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3077 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2944 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2310 1