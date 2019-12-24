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В ОАЭ начнут выдавать туристические визы сроком на 5 лет

В ОАЭ начнут выдавать туристические визы сроком на 5 лет

Правительство ОАЭ анонсировал запуск программы по выдаче долгосрочных многократных туристических виз для туристов из разных стран.

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая, в понедельник, 6 января 2020 года объявил о том, что многократные туристические визы в ОАЭ теперь будут выдаваться сроком на пять лет.

“Сегодня мы меняем систему выдачи туристических виз в стране, с тем, чтобы срок действия многократной туристической визы составлял пять лет для граждан всех национальностей. Мы принимаем около 21 миллиона туристов ежегодно, и хотим поддерживать статус туристического направления международного уровня”, – написал в своем “Твиттере” правитель Дубая.

По материалам ТСН
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