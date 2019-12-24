В "зеленую" энергетику Украины в прошлом году инвестировали около 3,7 миллиарда евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине в 2019 году инвестировано около 3,7 млрд евро в 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).
“В 2019 г. около 3,7 млрд евро инвестировано в рекордные 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине”, – говорится в сообщении.
По оперативным данным Госэнергоэффективности по состоянию на 1 января 2020 года, в январе-декабре прошлого года установлены следующие новые объекты возобновляемой электроэнергетики: СЭС – общей мощностью 3537 МВт; СЭС домохозяйств (на конец года с учетом темпов развития) – 243 МВт; ВЕС – 637 МВт; объекты на биомассе/биогазовые установки – 73 МВт; объекты малой гидроэнергетики – 15 МВт.
“Реализованные проекты (в 2019 году. – Ред.) позволили увеличить общую мощность “зеленой” электроэнергетики в Украине в 3 раза, а именно – до 6,8 ГВт”, – говорится в сообщении.
Согласно данным агентства, общая мощность “зеленой” электроэнергетики в Украине в 2014 году составила 967 МВт. В 2015 году введено 32 МВт объектов возобновляемой электроэнергетики, в 2016 году – 136 МВт, в 2017 году – 291 МВт, в 2018 году – 848 МВт, в 2019 году – 4505 МВт.
“С начала 2015 года введено около 5800 МВт и привлечено примерно 4,9 млрд евро инвестиций”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря инвестициям, активности бизнеса, стимулам и освоению потенциала этой сферы, в 2019 году Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности “зеленой” энергетики развивающихся стран, а в 2018 году страна занимала 63-ю строчку.
В Госэнергоэффективности отмечают, что в целом,действующие мощности “чистой” энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт-ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией свыше 3,3 млн домохозяйств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВРВчера, 09:06 - 8041 49
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 4853 19
В Германии закрыли атомную электростанцию ради зеленой энергетикиВчера, 01:06 - 2369 10
Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15% - РожковаВчера, 10:00 - 1761 10
В Укрзализныце подсчитали, сколько убытков компании нанесли пассажирские перевозкиВчера, 14:43 - 680 5
Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и женеВчера, 08:48 - 15430
Повышение пенсионного возраста неизбежно - глава комитета ВРВчера, 09:06 - 8041 49
Госслужащим изменили условия оплаты трудаВчера, 16:36 - 6463
Минцифры предлагает ввести IT-налогВчера, 14:01 - 4853 19
Какие зарплаты получают в Минэкономики (таблица)Вчера, 09:32 - 4636 1
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)Вчера, 12:10 - 417 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6987 11
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3077 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2944 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2310 1