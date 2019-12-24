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В "зеленую" энергетику Украины в прошлом году инвестировали около 3,7 миллиарда евро

В "зеленую" энергетику Украины в прошлом году инвестировали около 3,7 миллиарда евро

В Украине в 2019 году инвестировано около 3,7 млрд евро в 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

“В 2019 г. около 3,7 млрд евро инвестировано в рекордные 4500 МВт мощностей возобновляемой электроэнергетики в Украине”, – говорится в сообщении.

По оперативным данным Госэнергоэффективности по состоянию на 1 января 2020 года, в январе-декабре прошлого года установлены следующие новые объекты возобновляемой электроэнергетики: СЭС – общей мощностью 3537 МВт; СЭС домохозяйств (на конец года с учетом темпов развития) – 243 МВт; ВЕС – 637 МВт; объекты на биомассе/биогазовые установки – 73 МВт; объекты малой гидроэнергетики – 15 МВт.

“Реализованные проекты (в 2019 году. – Ред.) позволили увеличить общую мощность “зеленой” электроэнергетики в Украине в 3 раза, а именно – до 6,8 ГВт”, – говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, общая мощность “зеленой” электроэнергетики в Украине в 2014 году составила 967 МВт. В 2015 году введено 32 МВт объектов возобновляемой электроэнергетики, в 2016 году – 136 МВт, в 2017 году – 291 МВт, в 2018 году – 848 МВт, в 2019 году – 4505 МВт.

“С начала 2015 года введено около 5800 МВт и привлечено примерно 4,9 млрд евро инвестиций”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря инвестициям, активности бизнеса, стимулам и освоению потенциала этой сферы, в 2019 году Украина поднялась на 8-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности “зеленой” энергетики развивающихся стран, а в 2018 году страна занимала 63-ю строчку.

В Госэнергоэффективности отмечают, что в целом,действующие мощности “чистой” энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт-ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией свыше 3,3 млн домохозяйств.

По материалам УКРИНФОРМ
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