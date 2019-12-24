Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)

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Японская корпорация Sony без предварительного анонса представила концепт собственного электромобиля под названием Vision-S.
Об этом сообщает The Verge.
Презентация электрокара состоялась на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) в Лас-Вегасе.
Sony показала свое авто Vision-S только в течение нескольких минут, о его характеристиках пока почти ничего не известно.
Фото: Sony
Главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида рассказал, что модель оборудована 33 датчиками, несколькими дисплеями и системой объемного звучания. Машина также имеет систему идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, а также реагировать на жесты.
Кроме этого, электрокар будет постоянно подключен к интернету. Как можно увидеть на фото, машина оборудована рядом дисплеев.
Над Vision-S японская корпорация работала совместно с партнерами, в частности с Bosch, Continental, Genetex, Nvidia и Magna.
Фото: Sony
В Sony не раскрывают, будет ли компания выпускать свой автомобиль серийно. Как отмечает TechCrunch, вероятно, Sony не будет это делать, а будет продавать свои автомобильные технологии другим компаниям. Сейчас японская корпорация уже поставляет ряд своих разработок производителям авто.
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