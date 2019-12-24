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В Украине планируют создать онлайн-портал для туристов

В Украине планируют создать онлайн-портал для туристов

В Украине будет создан единый туристический портал. Его работу запустят к осени 2020 года.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства.

“Следует создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь”, – отметил Гончарук.

Единый портал, как отмечается, будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме. Его работу запустят уже к осени 2020 года. Более того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

По материалам Урядовий портал
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