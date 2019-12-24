Межбанк: рынок долго "просыпался" после новогодних праздников

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе на 3 января — активность на валютном рынке была весьма посредственной (сказывался период отдыха у многих клиентов сразу до 8-го числа), а вот влияние спекулянтов на малообъемном рынке сыграло свою роль в возврате котировок практически до уровней закрытия прошлого года. Притом что начало дня было очень оптимистичным для гривны и утренние котировки уже были ниже закрытия 2019 года. Но малообъемный рынок тем и интересен спекулянтам, что небольшими сделками можно практически “двигать” курс в нужном для них направлении.
Ход торгов:
Стартовал межбанк в первый полноценный рабочий день 2020 года с котировок 23,67/23,71 гривен за доллар, что было ниже уровней закрытия 2019 года – 23,74/23,79.
Рынок долго “просыпался” после новогодних праздников и к 11 часам доллар практически замер на отметке 23,68/23,71. После 11:10 котировки постепенно пошли вниз за счет превышения клиентского предложения над спросом и к 12:00 доллар подешевел до 23,63/23,66. А НБУ, по информации участников рынка, выкупил свои дежурные от $30 млн до $50 млн. На этом потенциал дальнейшего укрепления гривны был исчерпан и на обед дилеры ушли при курсе 23,65/23,68.
До завершения более-менее активной фазы сессии доллар находился на уровне 23,65/23,67-23,68 гривен. Но затем – на единичных и мелких сделках – спекулянты разогрели курс до 23,67/23,69 к 16 часам и до 23,74/23,77 к концу дня.
Главные события 3 января на межбанке:
1) Стартовав с уровня 23,67/23,71 гривен, что было ниже закрытия 2019 года 23,74/23,79 — доллар за счет действий спекулянтов к концу дня все же вернулся почти к уровню конца прошлого года. В итоге – 23,74/23,77 гривен к завершению торгов пятницы;
2) Нацбанк, по информации участников рынка, выкупил дежурные от $30 до $50 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,68 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 8 января составил 23,6785 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,65 / 23,67
евро – 26,34 / 26,36
российский рубль – 0,3810 / 0,3815
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1157 / 1,17158.
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