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Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене

Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене

В Министерстве социальной политики сообщили, что субсидия назначается даже в случае, если супруги зарегистрированы по разным адресам.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

Жилищная субсидия назначается с учетом количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

“В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в доме, где рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии”, – отмечается в сообщении.

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При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.

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Таким образом, субсидия назначается, и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет.

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики заявили, что получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг выгоднее, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.
  • Кабинет министров Украины на официальной странице в Уoutube “опубликовал:https://news.finance.ua/ua/news/-/461016/yak-oformyty-subsydiyu-onlajn-instruktsiya-vid-kabminu-video видеоинструкцию по оформлению субсидий онлайн.
По материалам Finance.UA
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