Назначается ли субсидия зарегистрированным по разным адресам мужу и жене

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве социальной политики сообщили, что субсидия назначается даже в случае, если супруги зарегистрированы по разным адресам.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
Жилищная субсидия назначается с учетом количества зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.
“В состав домохозяйства входят лица, зарегистрированные в доме, где рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами и доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии”, – отмечается в сообщении.
Читайте также: Субсидии наличными: в Минсоцполитики приготовили изменения для льготников
При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда адрес их зарегистрированного (фактического) места проживания отличается от адреса домохозяйства. При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами по адресу домохозяйства на таких лиц не рассчитываются.
Таким образом, субсидия назначается, и при назначении жилищной субсидии учитываются доходы супругов независимо от их регистрации, кроме лиц, проживающих в селе или поселке, которым исполнилось 60 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Facebook следит за пользователями, даже если они отключают эту функциюВчера, 00:12 - 1396 3
Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 год01.01.2020, 10:10 - 11525 2
В Киеве появится услуга изготовления загранпаспорта за день, а в регионах - за триПозавчера, 17:30 - 2161 1
Создан новый тип аккумуляторов для электромобилей без кобальтаВчера, 02:36 - 22045 1
Ferrexpo объявила о специальных дивидендах за 2019 годВчера, 17:04 - 386 1
В мире появилась новая валюта (фото)Вчера, 10:09 - 31912 1
ТОП-10 автомобилей, которые выбирали украинцы в 2019 годуВчера, 11:47 - 3043
Трамп назвал дату завершения торговой войны с КитаемВчера, 15:32 - 938
Рост Bitcoin за 10 лет составил 9 миллионов процентов (инфографика)Вчера, 10:50 - 884
НБУ даст финансовый стимул банкам для присоединения к BankIDВчера, 13:02 - 760
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 6556 10
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2964 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2851 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 2240 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 6800 3