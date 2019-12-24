В мире появилась новая валюта (фото)

С начала 2020 года в мире появилась новая валюта – эко, которая заменит западноафриканский франк, являющийся национальной валютой восьми государств в Западной Африке.

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Новая валюта войдет в обиход в Гвинее-Бисау, Кот-д’Ивуаре, Бенине, Буркина Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Того. Семь последних в прошлом были колониями Франции.

Причиной такого решения является финансовая реформа, в ходе которой Париж прекратил поддержку западноафриканского франка. Французский президент Эммануэль Макрон уже назвал эту реформу исторической, сообщает RFI.