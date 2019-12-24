С чем завершаем 2019 год? 📝🎅🏻

Дорогие читатели!

Вот и завершается еще один финансовый год. Год, в котором было много интересных экономических сдвигов и новшеств. В этом круговороте событий редакция Finance.ua в 2019 году старалась предоставлять полезные и оперативные материалы, удивлять своим дизайном и интерактивными форматами, улучшать полезные сервисы.

Изменений и улучшений было очень много, некоторые из них заслуживают отдельного пункта.

Новости, статьи, колонки, тесты и не только



Редакции удалось не только поменять внешний вид главной страницы сайта, но и изменить информационную политику. Создавать новости и статьи, которые полезны для ваших кошельков. Предоставлять информацию, которая действительно пригодится в повседневной жизни.

За 2019 год редакция Finance.ua подготовила около 20 000 новостей. Десятки полезных статей, которые помогают экономить, распоряжаться своими средствами, разобраться в таких продуктах как: кредиты, карты, депозиты. Совместно с экспертами и лидерами мнений написали 107 авторских колонок. Созданы объективные рейтинги. К примеру, рейтинг микрофинансовых организаций Украины. Полезные тесты, которые не только помогали улучшать вам настроение, но и отвечали на такие любопытные вопросы как: Преуспели бы Вы, если бы открыли свою кофейню?

Приятно, что все начинания вы оценили. Посещаемость Finance.ua в 2019 году била новые рекорды: свыше 41 млн просмотров и 8 млн новых пользователей! Спасибо вам за это. Очень ценим и любим своих читателей!

Сервисы и ваши онлайн-возможности

Весь 2019 год отдел разработки неустанно трудился, чтобы сделать каталоги кредитов, кредитных карт и депозитов симпатичнее. А главное – максимально удобными для вас.

Среди множества улучшений: добавили кнопки заказа, фильтры по городам на кредитном каталоге и в каталоге карт. Появились звезды с рейтингом (для МФО – из рейтинга МФО от редакции, для банков — рейтинг стабильности). Кредитный рейтинг теперь соответствует всем требованиям МБКИ. Добавлены смс-верификация и защита от перебора.

Создан специальный сервис, благодаря которому каждый читатель Finance.ua может узнать свой кредитный рейтинг абсолютно бесплатно!

Youtube-канал Finance.ua

Еще в феврале 2019 года Finance.ua запустил свой YouTube-канал . С помощью видео делимся полезными советами о финансах, делаем обзоры банковских продуктов, анализируем ситуацию на финансовом рынке. Говорим о факторах, которые могут повлиять на курс валюты. Число подписчиков уже без малого 5 тысяч. Больше 80 тысяч показов, около 8 тысяч часов просмотров!

На Youtube-канале Finance.ua вы, к примеру, легко можете узнать:

- Куда выгоднее инвестировать деньги: депозиты, ОВГЗ, недвижимость, акции.

- Как может повлиять на курс мировой кризис?

- Самые интересные факты о monobank и многое другое.

За время существования канала ведущие Ира и Алина взяли интервью у Дмитрия Дубилета, у топовых банкиров, сняли немало выпусков с финансовым экспертом Алексеем Козыревым, который на простом языке рассказывает об экономических и финансовых аспектах.

В 2020 году сделаем канал еще лучше! Подписывайтесь и следите за новыми выпусками.

Finance.ua в Telegram

В 2019 расцвел и канал Finance.ua в телеграме . Гордимся, что удалось запустить классный канал со своим стилем и почерком. Всего за год он вырос в одного из самых крупных и популярных финансовых каналов украинского телеграм-пространства.

Ежедневно 10,5 тыс. подписчиков читают о том, как экономить, не платить лишнего банкам, что будет с курсом, как поступать с деньгами, и что на них влияет. Если вы еще не подписаны – присоединяйтесь. Уверены, вам понравится!

Создан и отдельный канал Шукай гроші з Finance.ua для тех, кто ищет полезные советы и подсказки по выгодным кредитным предложениям, акциям, скидкам и крутым распродажам. Подписаться на канал всегда можно по ссылке.

Пока пишу вам эти строки, понимаю, как много мы вместе с вами пережили, прошли, преодолели в 2019. Благодаря вашему пристальному вниманию, конструктивной критике и верной любви нам удалось покорить самые неприступные вершины и воплощать самые безумные идеи.

Давайте смело перевернем страницу в следующий, 2020 год. А вместе с этим в следующие начинания, высоты и успехи. С наступающим! Рассчитывайте на Finance.ua.

Искреннее ваши

главред Петр Таранюк

и вся команда Finance.ua