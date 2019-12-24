График работы банков на новогодние праздники 2020 🕰️

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Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) на начало 2020 года.
Как сообщает НБУ:
А что с курсом? В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковских металлов, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.
НБУ также обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.
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