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График работы банков на новогодние праздники 2020 🕰️

График работы банков на новогодние праздники 2020 &#128368;&#65039;

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) на начало 2020 года.

Как сообщает НБУ:

  • В четверг, 2 января 2020 года, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы через СЭП в этот день не будут осуществляться.
  • 3 января 2020 года, и в среду, 8 января, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.
  • День работы СЭП с 6 января 2020 года переносится на субботу, 11 января 2020 года.

А что с курсом? В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковских металлов, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.

НБУ также обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

По материалам Finance.UA
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