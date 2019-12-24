График работы банков на новогодние праздники 2020 🕰️

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) на начало 2020 года.

Как сообщает НБУ:

В четверг, 2 января 2020 года, банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3 января 2020 года, и в среду, 8 января, СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

День работы СЭП с 6 января 2020 года переносится на субботу, 11 января 2020 года.

А что с курсом? В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковских металлов, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.

НБУ также обязал банки обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.