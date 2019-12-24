Гривна в 2019 году показала рекордный рост за свою историю

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за январь-декабрь 2019 года на 14,5%. По данным НБУ, курс снизился с 27,69 грн/доллар на 29 декабря 2018 года до 23,69 грн/доллар на 28 декабря 2019 года.

Курс снижался в течение большинства месяцев, а среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар, при том, что в 2018 году среднегодовое значение было 27,20 грн/доллар.

Таким образом, укрепление национальной валюты стало рекордным за всю ее историю с 1996 года. Стоит отметить, что ревальвация также наблюдалась в 2005 году – на 4,8% с 5,31 грн/доллар до 5,05 грн/доллар. Тогда это укрепление гривны также было связано с притоком спекулятивного капитала в Украину. Кроме того, ревальвация гривны была зафиксирована и в 2018 году – на 1,4% – с 28,07 грн/доллар до 27,69 грн/доллар.

При этом до 2015 года НБУ придерживался политики фиксированного курса доллара, что привело к дисбалансам и обрушению национальной валюты в 2014-2015 годах. По данным НБУ, удержание курса на уровне 8 грн/доллар в 2008-2014 годах стоило Украине 40 млрд долларов резервов.

Стоит отметить, Национальный банк в течение 2019 года выкупил на межбанке около 7,5 млрд долларов, что больше, чем приток средств нерезидентов в ОВГЗ (около 4 млрд долларов).

Напомним, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раза.

Руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.